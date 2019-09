Académie de Toulouse : les chiffres de la rentrée 2019

Midi-Pyrénées, France

Ça y est ! Après 2 mois de vacances, c'est l'heure de retourner sur les chemins de l'école. Reprise des cours, découverte du nouveau maître ou maîtresse pour les plus jeunes. 530 226 élèves dans l'académie de Toulouse font leur rentrée cette année. C'est 2 044 de plus que l'année dernière. Les effectifs baissent dans le 1er degré mais ils continuent d'augmenter dans le 2nd degré.

La réforme du Lycée entre en application

Cette rentrée est marquée par la réforme du lycée qui entre en application. Au revoir donc les filières Littéraires, Scientifiques ou Economiques et Sociales. À la place les élèves de Première ont dû choisir trois enseignements dits de spécialité. Selon le rectorat, chaque lycée en propose au moins sept cette année sur les 12 créés. Sans surprise, c'est la classique combinaison scientifique à savoir Mathématique, Physique-Chime et Science vie et terre qui a été la plus plébiscitée. Un lycéen sur quatre chez nous a choisi ces trois spécialités.

Côté 1er degré, toutes les classes de CP et de CE1 dans les Réseaux d'éducation prioritaire sont dédoublées. Les écoles voient aussi leurs effectifs gonflés avec plus 60 postes créés dans l'académie. Cette rentrée est également marquée par l'école obligatoire dès 3 ans. Chez nous seul 4 % des enfants de cet âge y échappaient encore.

Une rentrée inclusive

Enfin, le rectorat place cette rentrée sous le signe de l'inclusion des élèves handicapés. Ils sont 18 000 dans nos départements. Pour cette rentrée, 202 pôles dits inclusifs ouvrent dans les écoles, collèges et lycées. Ils permettront un accompagnement personnalisé et un meilleur encadrement de ces élèves.