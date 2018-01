Bordeaux, France

La Nouvelle plateforme admissions post-bac, "Parcours sup" est officiellement en ligne. Le logiciel est mis en place dans le cadre du projet de loi voté fin décembre par les députés. "Parcours Sup" remplace APB fortement critiquée l'année dernière. Le système APB autorisait le tirage au sort entre deux candidats et a valu à des milliers de bacheliers d'être recalés à l'université faute de place. Aujourd'hui, fini le tirage au sort pour les filières en surchargées comme Staps ou psychologie. Au salon du lycéen et de l'étudiant qui se tenait ce week-end à Bordeaux, certains lycéens se questionnaient encore sur les nouveaux modes d'accès à l'université.

"Il y a un net manque d'informations" sur les modes d'accès à la fac

Valentine étudie au lycée Elisée Reclus à Sainte-Foy-La-Grande. Et même si elle est encore en première. elle pense déjà à l'après bac. Pour la lycéenne, le système "parcours sup" c'est encore "flou" et ce malgré plusieurs réunions d'informations avec des enseignants : "on n'est pas vraiment tenu au courant et on ne sait pas vraiment quelles seront les conditions nécessaires pour rentrer dans telle ou telle filière. Parfois nos profs nous en parlent mais c'est vague" explique t-elle. A côté, Léa étudiante en master 2 à l'université de Bordeaux, est chargée d'informer les lycéens qui sont nombreux sur son stand. Ils la questionnent, entres autres, sur le nouveau système d'admission post bac. " Il y a quelques angoisses puisqu'il y a un net manque d'information, en sachant que nous non plus n'avons pas les informations qu'ils attendent " affirme l'étudiante.

Sur le stand de STAPS, une filière surchargée aussi, Noémie, étudiante en master STAPS à Bordeaux, évoque elle "une sélection plus égalitaire" : "Avant on avait une sélection aussi mais basée sur un tirage au sort. Un système qui était injuste puisque l'on prenait des personnes qui n'étaient pas forcément réellement motivées. Cette sélection va être est plus égalitaire. Ce sera une sélection basée sur un nombre de points que l'on accumulera en fonction de compétences aquises" explique t-elle.

Une sélection basée sur des "attendus"

Pour Sandra Loustalet-Sens, psychologue chargée de conseiller les étudiants à l'espace Orientation de carrières de l'Université de Bordeaux, cette réforme met en avant "une articulation beaucoup plus proche entre les équipes pédagogiques du lycée et du supérieur". Elle poursuit : "le supérieur mettra en ligne des attendus, les taux de réussite en première année, les bacs qui réussissent le plus dans telle ou telle filière et les compétences à avoir à l'issue du lycée pour réussir dans ces études." Ensuite, le conseil de classe et le chef d'établissement devront prononcer des "avis".

Les compétences requises pour entrer à l'université diffèrent en fonction des filières. Si ces compétences ne sont pas acquises, l'université peut proposer à l'étudiant une année de remise à niveau ou tout simplement le refuser mais uniquement si la filière est surchargée.