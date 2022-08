Accompagnement des élèves handicapés en Bourgogne : "il y a un manque d'attractivité de la fonction"

Les enfants handicapés ne sont pas suffisamment accompagnés à l'école, faute d'AESH : ces accompagnants manquent à l'appel, et en Côte-d'Or une centaine d'élèves se retrouvent donc ans assistant individuel pour cette rentrée. On en parle ce matin avec la secrétaire départementale du SNES FSU.

Isabelle Chauvier, vous êtes prof d'espagnol au collège Champollion à Dijon, c'est vous qui êtes en charge de la question du handicap pour votre syndicat, le Snes-FSU. Pourquoi est ce qu'il manque autant de ces assistants individuels, les fameux AESH ?

C'est tout le problème de l'Education nationale. Je vais parler de manque d'attractivité de la fonction, tout simplement parce que ces personnels sont payés 50 ou 60 % du smic et du coup ils touchent 800, 700 €.

Parce qu'ils sont pas sûr, à temps complet. C'est bien ça ?

Il n'y en a aucun dans l'académie qui assure un temps complet, donc forcément ça n'attire pas beaucoup. C'est un métier qui est très prenant et en plus, ils sont pris toute la semaine parce qu'il y a des trous entre leurs cours, notamment dans le second degré. Ils n'accompagnent pas sur tous les cours. Du coup, ils ne peuvent pas avoir un emploi à côté.

Les demandes de prise en charge, elles ont augmenté énormément ces dernières années. On est passé de 780 demandes en Côte d'Or en 2016 à 1775 cette année. Comment ça s'explique, les élèves sont mieux diagnostiqués ou il y a de plus en plus d'élèves en difficulté ?

En 2005, il y a eu la loi pour l'école inclusive, justement pour inclure à l'école les enfants porteurs de handicap(s). Et je pense que les parents qui ont des enfants porteurs d'un handicap font plus confiance à l'école qu'avant, notamment par le biais de la MDPH et donc ils savent qu'ils ont droit à un personnel accompagnant. Donc je pense que ça les a mis en confiance.

On a des enfants, à votre connaissance, qui sont déscolarisés, faute d'accompagnants ?

Le rectorat nous dit que non, que les élèves qui sont qui en situation de handicap sont scolarisés.

Vous, en tant qu'enseignante, quand vous avez un enfant qui souffre d'un handicap, quel qu'il soit, et qui n'a pas d'accompagnant, ça veut dire quoi ? Comment vous devez vous adapter?

Depuis de nombreuses années maintenant, on nous demande aux enseignants d'individualiser. Donc on fonctionne dans l'individualisation, c'est à dire qu'on va faire des documents préparés, des documents spécifiques pour tel type de handicap. On va les prendre éventuellement à la récré pour répondre aux questions, réexpliquer. Là, je vais être très méchante, mais ça coûte pas cher à l'État. Ça nous demande beaucoup de travail. Mais la solution, ça serait quand même qu'on mette les accompagnants d'élèves en situation de handicap à temps complet. C'est ce qu'ils demandent pour la plupart et peut-être qu'on trouverait plus de candidats.