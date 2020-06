Avant le retour de tous les élèves à l'école, des communes de l'Yonne organisent un accueil avec des activités

Dans la salle de motricité, ce matin c’est "découverte du corps" pour quatre élèves de maternelle. L'intervenante s’appelle Morgane Bertin Denis. Elle est sophrologue à Sens : "on travaille sur les émotions, la découverte du schéma corporel et puis prendre soin de soi, faire attention à soi, se concentrer, mais par le biais du jeu."

Dans les locaux scolaires, mais pas vraiment "l'école"

Des moments appréciés des enfants, comme Sarah et Liam âgés de trois et quatre ans: "on a fait du sport, on a dansé. C'est mieux que l'école, mais j'aime mieux être en vacances." Ces élèves de maternelle ont bien compris qu'ils ne sont pas "à l'école", même si l'activité se déroule dans les locaux scolaires.

Une demande des parents pour retourner travailler

"Cela va de la sophrologie à la danse classique, la danse urbaine, la musique, le dessin, le jardin pédagogique, le sport, etc." Alex Loisel est coordonateur enfance et jeunesse et si la commune de Gron a mis tout cela en place, c’est pour répondre aux nombreuses demandes des parents : "les parents ont été demandeurs assez tôt, dès le 11mai ils ont appelé la mairie, les écoles, pour qu'on puisse pendre en charge leurs enfants pour pouvoir retourner au travail".

Du personnel disponible pour le périscolaire

La commune de Gron est parvenue à mobiliser une douzaine d’intervenants et à embaucher une animatrice en quelques jours car ici la semaine de quatre jours et demi est toujours en vigueur et le personnel était donc disponible pour ce nouveau dispositif.