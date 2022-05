Accueil des jeunes ukrainiens: l'académie de Nice en première position

L'académie de Nice est celle qui accueille le plus de jeunes ukrainiens sur les bancs de ses établissements scolaires.

17 677 petits ukrainiens sont désormais scolarisés en France. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a trois mois, 6 millions d'ukrainiens ont fui leur pays et 85 000 sont arrivées en France, à 90% des femmes et des enfants.

L'académie de Nice est celle qui accueille le plus de petits ukrainiens, 1515. Suivent les académies de Versailles et de Grenoble.

Dans l'académie de Nice, plus de 50% des jeunes ukrainiens ont rejoint les écoles maternelles et primaires. Un tiers le collège et le reste le lycée.