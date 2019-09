Activités extrascolaires : est-ce que l'on en fait trop ?

Dijon, France

Le tennis, la danse, la poterie, le solfège : la semaine de la rentrée c'est aussi la reprise des activités parascolaires qui occupent les jeunes le mercredi après-midi, parfois aussi le jeudi soir et même le week-end... Les activités c'est bien, mais parfois c'est trop, cela peut mener l'enfant à l'épuisement, surtout dans notre société où l'on ne se s'arrête jamais.

Ecoutez notre interview d'Aurélie Mainguet, psychologue de l'enfant et de l'adulte en cabinet à Dijon :

Trouver un juste milieu

Il est difficile de trouver un équilibre entre ce que veut l'enfant et ce qu'il peut supporter. Aurore a deux enfants, son fils fait du foot et sa fille du handball, elle les limite à une activité chacun : "une seule c'est déjà suffisant, avec les entraînements et les matchs tous les week-ends. Ça occupe assez les parents et les enfants." Sinon elle craint qu'"ils n'aient plus de temps pour faire leurs devoirs et qu'ils soient trop fatiguées, donc même s'ils le voulaient, cela serait non."

Et puis au conservatoire, Suzanne, élève en CE1, elle fait pleins de choses : "de l'escalade, de la danse et bientôt du violoncelle." Suzanne n'aime pas ne rien faire, elle est tombée amoureuse du violoncelle et a supplié sa maman pour en faire. "C'était surtout la planification qui était compliquée, explique Tiphaine la maman. On a pu trouver un arrangement, on va tenter l'aventure et puis on verra. J'ai peur que ça fasse trop, mais c'est assez réparti sur la semaine donc on va voir, c'est l'année pivot."

Les enfants et les jeunes se ruent au conservatoire de Dijon en cette rentrée 2019 © Radio France - Sophie Allemand

"Il est nécessaire de s'ennuyer"

Comme un ordinateur, le cerveau a besoin de se mettre en veille pour avancer explique Aurélie Mainguet, la psychologue. "On pense que l'ennui est une mauvaise chose car les enfants s'en plaignent ; or, il est nécessaire de s'ennuyer pour construire de la créativité. Les neurosciences ont montré un point très important : le mode par défaut du cerveau, qui se met en place justement quand on n'est pas occupé, quand on rêvasse et que l'on s'ennuie. Ce mode là est très utile, il permet de faire le trie dans les informations, cela développe la capacité à se projeter, à comprendre les autres, c'est nécessaire pour l'équilibre du cerveau."

Ces activités sont sympas, mais tout de même exigeantes : les enfants peuvent se sentir surchargés. Il faut apprendre à faire des pauses. Enfin, il est important que l'enfant prennent du plaisir dans ses activités. Et donc qu'ils expriment l'envie de la pratiquer.