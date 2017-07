Admission Post Bac dans l'Académie de Dijon : une trentaine d'étudiants toujours sans affectation

Ils viennent d'avoir leur bac et voulaient étudier à l'université mais ils n'ont pour l'instant reçu aucune réponse positive ! En France ils seraient encore 87.000 candidats dans ce cas là à attendre une réponse d'APB, la plateforme Admission Post Bac, dont une trentaine dans l'Académie de Dijon.

Ils ont obtenu leur baccalauréat et veulent étudier à l'université mais ils ne savent pas encore si ce sera possible! La raison, un manque de places dans certaines filières. Un problème national.

Et pour cause, après la publication des résultats vendredi du troisième tour d'Admission Post Bac (APB), certains filières ne pourront pas accueillir davantage d'étudiants. C'est le cas pour une trentaine d'entre eux dans l'Académie de Dijon toute entière.

La solution, les procédures complémentaires

La solution pour cette trentaine d'étudiants : la procédure complémentaire explique Christelle Serée-Chaussinand, la vice -présidente de l'université, déléguée au cycle de licence. "Ce sont les filières qui pour lesquelles on a épuisé toutes les listes de candidats, secteur et hors secteur et où il reste quelques places vacantes".

Tirage au sort dans certaines filières

Malgré d'énormes efforts en termes de "surbooking" réalisé par les services de l'université, rappelle Christelle Serée-Chaussinand, "il a fallu recourir au tirage au sort pour deux filières de l'université à ESSEC Dijon et en Sciences du langage."

Apporter de l'aide aux étudiants

Pour répondre aux questions des candidats un peu perdus avec tous ces problèmes d'APB, le collectif étudiant et majoritaire à l'université de Bourgogne, Associatifs et Indépendants, va mettre en place une plate-forme. Pour les contacter, vous pouvez écrire à : associatifsetindependants@gmail.com ou sos@generationcampus.com

La procédure complémentaire, débutée le 27 juin, doit se poursuivre jusqu’à fin septembre.