Admission post-bac : près de 87.000 bacheliers n'ont toujours pas d'affectation

Plus d'une semaine après les résultats du bac, il reste encore 92 formations post-bac qui présentent une liste d'attente, faute de places.

A l'issue de la troisième vague de réponses de la plateforme Admission post-bac (APB), qui a commencé ce vendredi, un peu plus de 30.000 nouveaux bacheliers ont trouvé une place à l'université correspondant à l'un de leurs vœux. Ceux-ci ont jusqu'au 19 juillet à 14h pour répondre aux propositions qui leur ont été faites.

Filières en tension et tirages au sort

Mais malgré ces nouvelles affectations, il reste ce vendredi 86.969 jeunes sur liste d'attente, sans aucune affectation, selon les chiffres officiels du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils étaient encore 117.000 fin juin. Il reste donc 92 filières dans lesquelles il y a des listes d'attente (contre 115 fin juin).

Sur les étudiants qui n'ont pas encore leur affectation, il y en a pourtant 9.726 qui avaient pourtant placé en premier choix une filière qui aurait dû leur garantir une place, sans sélection, pas qualifiée de "tendue" (où il y a plus de demandes que de places) et dans leur académie. Au moment des premières vagues de réponses, les futurs étudiants avaient découvert qu'il y avait beaucoup plus de formations en tension que prévu. Certains avaient découvert la mise en place de tirages au sort pour leurs places en fac - un dispositif que la ministre Frédérique Vidal a promis de supprimer dès l'année prochaine.

Procédure complémentaire

Pour les près de 87.000 étudiants qui n'ont pas d'affectation, c'est désormais la procédure complémentaire qui prend le relais : toujours sur le portail APB, des places vacantes seront proposées tout au long de l'été et jusqu'au 25 septembre. Et c'est au plus rapide à postuler que la place sera attribuée.

En cause, une hausse démographique qui pousse les universités françaises à devoir accueillir 40.000 étudiants de plus chaque année. Selon les prévisions, cette hausse ne devrait pas cesser avant 2022.