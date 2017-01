Admissions post-bac : à Labège, Studyrama, un salon étudiant pour décider de son futur

La 14è édition du Salon Studyrama des Etudes Supérieures a posé ses valises à Labège, près de Toulouse, au centre de Congrès Diagora, samedi 21 janvier. L'occasion pour les futurs bacheliers d'y voir un peu plus clair à l'heure des premiers vœux d'orientation sur la plateforme d'admission post-bac.

Depuis le vendredi 20 janvier, les futurs bacheliers (mais aussi les étudiants en réorientation) sont entrés dans une période des plus importantes : celle des inscriptions sur la plateforme d'admission post-bac (APB). Sur ce site, ils doivent y formuler leurs vœux d'orientation, 24 au maximum, avant le 20 mars prochain. Mais comme il n'est hélas pas toujours facile de choisir sa voie, les salons d'information de l'enseignement supérieur sont là pour aider les futurs bacheliers qui se sentiraient un peu perdus... Ainsi, ce samedi 21 janvier à Labège, près de Toulouse, le centre de Congrès Diagora a accueilli la 14è édition du Salon Studyrama des Etudes Supérieures, dont la dernière édition avait accueilli pas moins de 5 900 visiteurs.

400 formations présentées au public

Sur place, plus de 400 formations de bac à bac +5proposées aux visiteurs, des dizaines de stands représentant des universités, IUT, classes préparatoires, écoles de commerces et d'ingénieurs... "Il y en a presque trop !", glisse Hélène, une élève en terminale littéraire à Blagnac. La future bachelière n'a toujours pas fait son choix d'études supérieures pour l'année prochaine. Et elle commence un peu à s'inquiéter... "D'autant que je ne ne suis pas certaine d'avoir tout saisi au fonctionnement d'admission post-bac. L'ordre des vœux, la sélection à l'entrée ou non pour intégrer une faculté. Je dois dire que je suis un peu perdue. " Pour l'aider et venir en aide aux futurs étudiants qui se retrouveraient également décontenancés par la plateforme d'admission en ligne, Studyrama a mis en place des conférences animées par des experts de l'orientation, pour détailler le mode d'emploi de l'APB. "Une conférence rassurante, car au fond ce n'est pas bien sorcier une fois qu'on sait maîtriser l'outil", affirme Marie, étudiante venue spécialement de Carcassonne pour tenter d'y voir un peu plus clair sur son avenir, mais aussi sur APB. De quoi, en somme, attendre sereinement l'échéance du 20 mars, date de la clôture des voeux. A partir de cette moment-là, c'est la seconde phase du processus d'admission qui prendra le relais avec le classement des vœux.