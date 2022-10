AESH : des centaines de familles en attente d'un accompagnant pour leur enfant handicapé en Haute-Garonne

C'est chaque année la bataille pour les parents d'enfants aux besoins spécifiques : handicapés mentaux, moteurs, autistes ou souffrant de toutes sortes de carences.Cela concerne aujourd'hui 24.000 enfants sur l'académie de Toulouse sachant que 70% d'entre eux ont besoin d'un accompagnant. Et ces AESH, anciennement AVS, ne sont jamais assez nombreux.

Des enfants mis de côté

C'est le cas par exemple de Marie-Louise Esson-Lobe, maman de trois enfants à la Salvetat-Saint-Gilles, dans le grand Ouest toulousain. Sa petite dernière Rebecca, trois ans, souffre du syndrome de Williams-et-Beuren, une maladie génétique qui induit un retard de développement. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a sans encombre notifié la nécessité d'avoir à ses côtés un AESH à temps plein. Ce n'est que quelques jours avant la rentrée, que la directrice de l'école maternelle prévient Marie-Louise que malheureusement Rebecca n'aura pas d'AESH. La petite ne pourra donc venir en classe qu'une matinée par semaine.

Quand je dépose mes enfants à l'école, j'ai mal au cœur en voyant les enfants avec leur sac à dos tandis que je rentre seule à la maison avec ma fille. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?

Marie-Louise espère encore que la situation s'arrangera dans l'année. "Rebecca est une enfant sociable qui a connu la crèche. Tout son développement est ralenti". On lui a dit de patienter, que les recrutements étaient en cours.

Problème de recrutements et médicalisation de la difficulté scolaire

Cet été dans le département, 250 AESH ont démissionné selon le FSU, sur les 4.200 que compte la Haute-Garonne, premier et second degré confondus. La faute à un métier peu attractif, avec du temps partiel subi en général à 24 heures hebdomadaires soit un salaire de 750 à 900 euros par mois en moyenne. Il manquerait entre 650 et 700 AESH dans les établissements et les écoles de Haute-Garonne, estime le syndicat. Le gouvernement a pourtant annoncé 4.000 postes supplémentaires cette rentrée. Le rectorat de Toulouse en revendique cette année 350 de plus, il reste à les trouver.

On dit non au tout-inclusif sans moyens. Oui ces enfants méritent d'être en classe normale, mais il faut du personnel pour les accompagner. - Alexia Seguin, Snuipp-31

Argumentaire parfois repris par le rectorat : la MDPH aurait la main facile avec les notifications, autrement dit on attribuerait trop le statut d'élève en situation de handicap, y compris à des enfants plus proches de la difficulté scolaire (problème de concentration, "dys", etc) que du handicap. D'où l'explosion des chiffres, et des demandes d'accompagnement spécifique, individuel ou collectif. "Des choses pouvaient se prendre en charge auparavant avec les Rased, avec les psychologues scolaires, avec des services de soins. Ces structures ont été vidées oui supprimées. Du coup, en dernier recours, les parents font appel à la MDPH pour essayer d'avoir de l'aide alors que leur enfant ne rentre pas forcément du champ du handicap.", admet Alexia Seguin.

En 15 ans, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés plus que doublé en France.