Agression d'une CPE à Toulouse : le recteur "condamne fermement" ces violences

Trois jours après l'agression d'une conseillère principale d'éducation au collège Stendhal de Toulouse, le recteur de l'académie, Mostafa Fourar, accorde une interview à France Bleu Occitanie. Jeudi 22 septembre, cette dame s'interpose dans une bagarre entre deux collégiennes dans la cour de cet établissement, situé dans le quartier de la Faourette. Elle chute et quand elle est au sol, six autres collégiens la frappent.

Une salve de coups de pieds et de poings qui ne prend fin que lorsqu'un enseignant et un autre élève du collège ne viennent à son secours. Choquée, la conseillère principale d'éducation (CPE) n'a pas souhaité s'exprimer.

Monsieur le recteur, que s'est-il passé au collège Stendhal jeudi dernier, de ce que vous en savez ?

C'est une bagarre qui s'est déclenchée dans la cour de récréation entre deux élèves, deux jeunes filles. Une conseillère pédagogique d'éducation s'est interposée entre les deux jeunes filles et elle a été bousculée avant de chuter. C'est à ce moment là qu'elle a reçu des coups de la part de nombreux élèves qui assistaient à la bagarre.

Je condamne fermement le comportement de ces élèves et toute violence importée à l'intérieur des établissements. C'est quelque chose que nous n'accepterons pas

D'abord, je voudrais saluer le courage de cette CPE. Je lui ai manifesté, bien évidemment, toute ma solidarité. Je voudrais également remercier l'enseignant et l'élève qui se sont portés à son secours. Je salue la responsabilité de l'équipe pédagogique, parce qu'ils ont gardé les élèves dans l'établissement. Ce sont vraiment des professeurs impliqués : dès le lendemain, l'incident était clos.

Bien évidemment, les deux jeunes filles impliquées dans la bagarre ont été exclues, en attendant le conseil disciplinaire, qui doit se prononcer sur l'exclusion définitive ou sur une autre mesure. Les six autres élèves qui ont porté des coups ont été identifiés et eux aussi exclus. Depuis, l'équipe pédagogique s'est réunie autour de la cheffe d'établissement pour analyser la situation.

Mais cette violence, elle existe aussi en dehors de l'établissement, elle y est importée car la tension existe également dans le quartier, qui se trouve dans une cité éducative. Nous allons mobiliser ses médiateurs pour travailler avec les familles et les jeunes. Parce qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités. La sanction, bien évidemment, va être sévère parce qu'on ne peut pas admettre une telle violence contre une membre de l'Education nationale.

Vous avez eu des nouvelles de cette CPE. Comment va t'elle aujourd'hui ?

A ma connaissance, cette CPE va bien, après avoir été prise en charge par l'infirmière du collège.

Elle n'a d'abord pas souhaité porter plainte, mais nous avons insisté avec le cheffe d'établissement, pour qu'elle puisse le faire

La cheffe d'établissement a également porté plainte parce qu'il faut qu'il y ait une suite dans cette affaire sur le plan judiciaire. Parce que c'est un acte de violence qui ne peut pas être accepté au sein d'un établissement.

Quelles autres mesures sont prises dans ce collège Stendhal ?

Il y a eu une intervention de l'équipe de direction dans toutes les classes, pour rappeler les règles aux élèves. Nous avons aussi mis en place une cellule d'écoute à destination des élèves et des personnels. Nous allons mettre en œuvre une formation à la gestion de conflit et de crise pour les assistants d'éducation et les enseignants. Et bien sûr, l'établissement va être accompagné par des inspecteurs pour travailler sur le climat scolaire et sur la violence, à l'intérieur et aux abords de l'établissement.

Mettre en place de ce type de formation, est-ce que cela veut dire que les violences dans vos établissements, ça devient un sujet de plus en plus important ?

Absolument. Dans ce collège Stendhal, dans un quartier relevant de l'éducation prioritaire, l'équipe pédagogique fait un travail formidable sur le plan pédagogique, mais elle n'est pas formée à la gestion de crise. Et cette tension sociale qui existe aux abords de l'établissement aujourd'hui se trouve à l'intérieur de l'établissement.

C'est la responsabilité de tout le monde et en premier lieu, des parents

Nos professeurs ne sont pas formés pour gérer cette tension sociale. C'est pour cela que nous allons mettre en place cette formation, même si ça ne réglera pas le problème bien évidemment. Les parents doivent se rendre compte que lorsque leurs enfants sont acteurs de cette violence, ils peuvent être exposés à des sanctions.

Cela devient nécessaire, pour les personnels de l'Education nationale, de se former en gestion de crise selon vous ?

La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre système éducatif n'est pas imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc nos professeurs doivent tenir compte de cette tension sociale qui existe et dans leur formation, il faut leur donner des clés.

Je ne demande pas aux professeurs de régler les problèmes de violence. Mais quand vous avez une CPE qui intervient dans une bagarre, ça s'appelle de la gestion de la crise. C'est les premières mesures qui doivent être prises pour ramener l'ordre dans l'établissement. Ensuite, l'institution prend ses responsabilités et prend le relais, en gérant la situation de crise. Là ou le besoin est exprimé par les enseignants, nous avons la possibilité de mettre en place ces formations.

Ce je peux vous dire, c'est que c'est un phénomène qui nous préoccupe. Cette violence est quelque chose qui arrive de plus en plus, notamment de la part de jeunes filles. Donc un travail de prévention doit être mené et nous sommes à l'écoute des équipes pédagogiques pour savoir s'il faut mener avec eux des actions de sensibilisation.