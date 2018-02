Les mesures les plus importantes de la réforme de l'apprentissage ont été dévoilées ce vendredi par le gouvernement. Elles portent sur les conditions de travail et les salaires des apprentis, mais aussi sur les moyens de financement de l'apprentissage et sur la simplification du dispositif pour les entreprises.

L'apprentissage ouvert jusqu'à 30 ans

Jusqu'à présent, le dispositif n'était accessible qu'aux jeunes jusqu'à leur 26e anniversaire. Ils gagnent donc quatre ans, puisqu'il sera désormais ouvert jusqu'à 30 ans révolus. Les apprentis de 26 ans et plus seront payés, au minimum, au niveau du SMIC.

Une meilleure rémunération...

Les apprentis seront désormais un peu mieux payés : les jeunes de 16 à 20 ans toucheront 30 euros net de plus par mois, et tout apprenti majeur recevra une aide de 500 euros pour passer le permis de conduire.

... mais pour travailler plus

Le temps de travail maximum pour les apprentis mineurs travaillant sur les chantiers va être porté à 40 heures par semaine, au lieu de 35 heures auparavant. Ils n'étaient pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires, ils le seront désormais et elles seront payées au-delà de 35 heures. Il s'agit de "faciliter l'intégration des jeunes" dans les entreprises.

Un dispositif simplifié pour les patrons

Pour inciter les chefs d'entreprise à embaucher des jeunes en apprentissage, plusieurs mesures ont été prises : la suppression du passage devant les prud'hommes en cas de rupture du contrat, qui était obligatoire après 45 jours, par exemple. Par ailleurs, la durée du contrat d'apprentissage pourra être modulée selon le niveau de qualification atteint par l'apprenti, et l'embauche pourra se faire tout au long de l'année scolaire. En revanche, les entreprises de plus de 250 salariés n'auront plus d'aide, alors qu'elles bénéficiaient jusque-là d'un crédit d'impôt. L'ancien ensemble d'aides sera regroupé en une seule, ciblée sur les TPE-PME.

Les entreprises auront leur mot à dire dans le contenu des formations

Les représentants des branches professionnelles vont "co-écrire" les diplômes avec l'Etat, tandis que les centres de formation d'apprentis (CFA) pourront adapter leurs formations en fonction des besoins des entreprises, sans autorisation administrative.

Un meilleur accompagnement des jeunes

Les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d'année pourront prolonger de six mois leur formation en CFA et ne perdront plus leur année. Une certification sera aussi créée pour les maîtres d'apprentissage. Par ailleurs, des "prépa-apprentissage" seront créées pour mettre à niveau les jeunes qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas les prérequis pour poursuivre cette voie. De plus, chaque année, 15.000 apprentis pourront bénéficier du programme Erasmus et se former plusieurs mois dans un autre pays d'Europe.

Un nouveau système de financement

Avec cette réforme, le gouvernement donne plus de pouvoirs aux entreprises, et moins aux régions : une "contribution alternance" de 0,85% de la masse salariale va être mise en place pour remplacer la taxe d'apprentissage et la cotisation pour les contrats de professionnalisation, que versaient auparavant les entreprises à l'Etat. Son produit devrait avoisiner les 4 milliards d'euros. Les régions réclamaient une part de cette contribution pour subventionner l'apprentissage : elles devraient en recevoir 250 millions d'euros. Elles vont aussi recevoir 180 millions d'euros pour la création de nouveaux CFA, mais ce financement sera dépendant du nombre de contrats signés, et ce sont les branches, donc les entreprises, qui détermineront les coûts de chaque diplôme, "en fonction des priorités de recrutement".