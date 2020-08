Pour cette rentrée particulière, la région Occitanie veut être encore plus présente pour les familles de lycéens et d'apprentis. Deux masques en tissus seront donc fournis tous les mois à chaque élève. Mais des aides sont également pour le transport ou les manuels scolaires.

Aides sur les masques et le transport : la "rentrée la moins chère de France" est en Occitanie

"La rentrée la moins chère de France se fait ici, en Occitanie", a assuré ce jeudi la présidente de la Région Carole Delga. Des aides sont en effet prévues pour les familles des lycéens et des apprentis, que ce soit pour les transports, l'achat des manuels scolaires ou, cette année, l'achat de masques devenus obligatoires. Cette année, 230 213 élèves font leur rentrée dans les lycées d'Occitanie, un peu plus (+0,46%) que l'an dernier.

Deux masques gratuits chaque mois pour chaque élève

La mesure avait déjà été annoncée il y a une semaine par Carole Delga. Tous les lycéens d'Occitanie peuvent retirer depuis ce jeudi dans leur établissement deux masques en tissu lavables gratuits. Une offre renouvelée tous les mois. "Cela représente un budget pour la Région, à hauteur de 550 000 euros tous les mois", précise la présidente. Mais pas question de faire porter ce coût aux familles, estime-t-elle, et pas question non plus que le non-port du masque devienne un motif d'absence en classe.

Un ordinateur et des manuels scolaires fournis

Ce qui joue sur le coût de cette rentrée, c'est aussi la fourniture d'un ordinateur et des manuels scolaires, là aussi par la Région. C'est "également une aide de 20 euros dans une librairie indépendante pour acheter des livres", ajoute Carole Delga. Des aides sont également disponibles pour payer une licence sportive ou des sorties culturelles.