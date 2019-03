Aidez les écoliers de Planoise à réaliser leur rêve: visiter l'Assemblée Nationale!

Ils ont travaillé pendant 4 mois pour comprendre comment fonctionne notre démocratie et pour rédiger une proposition de loi. Aujourd'hui les élèves de l'école Bourgogne à Besançon ont besoin de vous: ils rêvent d'un voyage à Paris pour visiter l'Assemblée Nationale et voir travailler les députés.

Besançon

Ils veulent aller à Paris visiter l'Assemblée Nationale. Les élèves de CM2 de l'école Bourgogne, dans le quartier de Planoise à Besançon, ont lancé une souscription sur un site participatif pour financer leur voyage. Et s'ils veulent se rendre au palais Bourbon plutôt qu'à Disneyland, ce n'est pas un hasard: durant 4 mois, ces élèves de 4 classes en zone d'éducation prioritaire renforcée ont travaillé sur une proposition de loi dans le cadre du Parlement des Enfants, un concours organisé par l'Assemblée Nationale et le ministère de l'Education.

Quatre mois de travail pour comprendre ce qu'est une loi, comment fonctionne notre démocratie, et rédiger une proposition de loi sur le "bon usage du numérique", thème imposé cette année. Les élèves ont appris à débattre, à argumenter, comme les députés dans l'hémicycle ou en commission. Ils ont réfléchi et cherché ensemble comment mieux protéger les enfants face aux violences ou aux méfaits des jeux vidéos, des réseaux sociaux ou autres outils numériques.

Créer un lien entre notre quartier et les institutions parisiennes" - Laurence Krattinger, enseignante.

Lors des éditions précédentes, certaines propositions sont devenues de vraies lois, l'exemple le plus connu, c'est l'obligation d'utiliser des sacs plastiques biodégradables dans les magasins. Cette année, 1154 écoles de toute la France ont participé au Parlement des Enfants. Au final, une seule classe gagnante sera invitée tous frais payés au Palais Bourbon. Mais quoi qu'il arrive, les petits bisontins ont décidé d'y aller, à l'Assemblée. "On est une école où il est difficile de sortir du quartier", explique Laurence Krattinger, professeur des écoles, l'une des initiatrices du projet. "Parler de l'Assemblée Nationale pendant 4 mois sans y aller , c'est un non-sens. On peut ainsi créer un lien entre notre quartier et les institutions parisiennes. Les élèves pourront ainsi réfléchir à avoir un rôle électoral, à voter, à avoir un avis politique, à participer à la vie citoyenne de notre pays."

Mais là, se pose l'épineuse question du financement. La coopérative scolaire et le Secours Populaire ont accepté de contribuer, on est pourtant encore loin du compte et les parents n'ont pas forcément les moyens de mettre au bout, d'où l'idée de faire appel à un financement participatif, via La Trousse à Projets, une plateforme spécialisée dans les projets scolaires. Avec 2000 euros récoltés, les élèves partiront une journée pour visiter le palais Bourbon et monter à la Tour Eiffel. Si la collecte atteint 5000 euros ils pourront rester une nuit sur place et visiter en plus le château de Versailles. Les petits citoyens de Planoise ont donc besoin d'un coup de pouce!