Les accompagnants d'élèves en situation de handicap réclament une hausse de salaire et plus de formations. Ils doivent accompagner de plus en plus d'enfants, dans des conditions difficiles et avec un salaire "de misère".

"On aime notre travail mais on est payés comme des chiens" : les AESH manifestent en Creuse

Ce sont les maillons essentiels de la réussite des élèves en situation de handicap : les AESH, ceux qui accompagnent les enfants à l'école, ont manifesté jeudi à Guéret (Creuse) pour dénoncer la précarité de leur métier. Il y a environ 100.000 AESH en France et 198 en Creuse, employés par l'Education nationale. Cela représente 10% du personnel de l'Education nationale.

800 euros par mois

Les AESH aident les élèves à suivre les cours et faire leurs devoirs. Derrière cette mission censée favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap se cachent des professionnels précaires. Beaucoup sont en temps partiel, en CDD, payés au SMIC. Les AESH veulent un vrai statut et un vrai salaire à l'image de cette Creusoise qui travaille dans un collège : "Je suis en CDD depuis trois an et demi, je peux prétendre à un CDI dans trois ans. On est payés au lance-pierre, à peine plus haut que le SMIC. Je touche 800 euros par mois pour 24h par semaine."

J'ai 700 euros par mois, je ne mange pas bio, je vais à Liddl

Sa collègue de 59 ans souffle : "J'ai 700 euros par mois je ne mange pas bio, je vais à Liddl. Ces chaussures, on me les a données, pareil pour mes vêtements. C'est un métier que j'aime mais c'est trop dur." Noémie, syndiquée au SNES-FSU, résume : "On aime notre travail mais on est payés comme des chiens."

Moins de temps pour les élèves

Depuis la rentrée trois AESH ont été recrutées en Creuse selon le SNUIPP-FSU mais en même temps, on leur demande d'accompagner trente enfants de plus depuis septembre. C'est là que ça coince explique Noémie : "On a du mal à assurer nos missions. On doit accompagner un nombre d'élèves croissant avec un nombre d'AESH constant."

On devrait être leurs béquilles, mais on casse les élèves

Par exemple dans un collège où travaille cette Creusoise, une AESH a été affectée ailleurs au mois d'avril. Elles ne sont plus que deux et ont dû se répartir les élèves sur leurs heures habituelles : les enfants ont donc moins de temps d'accompagnement chaque semaine : "Ils passent d'une dizaine d'heures à cinq. C'est compliqué pour le suivi pédagogique, ce sont des élèves en grande difficulté."

Ne pas pouvoir les accompagner comme il le faudrait, c'est ce qui révolte cette autre professionnelle : "C'est un travail de passion. Nous sommes leurs béquilles, on est là pour les aider, mais avec tout ce qui se passe, on les casse !"