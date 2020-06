Ajaccio rouvre ses écoles

La décision de réouverture progressive de ces établissements a été prise par la municipalité, en concertation avec le rectorat, les enseignants et les parents d'élèves.

14 écoles ouvertes dès ce jeudi

8 écoles élémentaires sur 15 rouvrent leurs portes dès ce lundi © Radio France - France Bleu

Ces établissements accueilleront, dans un premier temps, près de 560 élèves, dans le strict respect du protocole sanitaire. Pierre Paul Rossini, le directeur général des services de la ville d'Ajaccio : « Sur les 15 élémentaires on devrait avoir 14 écoles ouvertes ce jeudi. Sur le personnel de la ville, on est parti avec 2 agents par groupe de 10 enfants. Toutes les écoles ont été visitées par les services de la ville et de l’éducation nationale conjointement pour mettre en place tous les protocoles avec les directeurs. A 8h30 les instituteurs accueillent leurs élèves avec du gel pour le lavage des mains et ensuite la rentrée est prévue directement dans les classes avec prise de température et les thermomètres fournis par l’éducation nationale. »

Un point de situation chaque vendredi

Dans un premier temps donc, ces établissements accueilleront un peu plus de 10% de l'effectif total des élèves ajacciens mais ce chiffre pourra évoluer. Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe au maire d'Ajaccio en charge des affaires scolaires : « A l’heure actuelle nombre d’élèves dès lundi a été recensé par la directrice des services de l’éducation, il est aux environs de 560. Un point sera fait tous les vendredis avec nos services et la directrice académique et s’il y a un certain nombre d’enfants qui se sont encore inscrits ils pourront être intégrés. On a essayé de répondre au maximum aux consignes de sécurité et aux besoins de certains parents qui reprennent le travail. »

Comment les enseignants envisagent-ils cette reprise ?

A l’heure actuelle sur Ajaccio les maternelles et les crèches ne sont pas ouvertes © Radio France - France Bleu

Dominique Pellegrin du SNUIPP de Corse-du-Sud : « Cela dépend des enseignants, certains ont peur et d’autres ont envie de retrouver leurs élèves et leurs classes mais évidemment les conditions strictes du protocole leurs font peur.On voudrait que ce mois de juin serve à mettre en place la rentrée de septembre concrètement, pouvoir étudier tous les scenarii possibles. Pas de Covid, ou il circule un peu ou une application stricte encore du protocole…à l’heure actuelle sur Ajaccio les maternelles et les crèches ne sont pas ouvertes. »