Ajustements de rentrée dans le Finistère : l'inspection d'académie ouvre 2 postes et demi

Par Benjamin Bourgine, France Bleu Breizh Izel

L'inspection d'Académie dans le Finistère confirme ce soir les ajustements de la rentrée scolaire. Entre les ouvertures (10,5) et les fermetures (8), 2 postes et demi sont ajoutés cette année aux effectifs du publique primaire et maternelle dans le département.