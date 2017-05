Alain Bernard à Schiltigheim : grand champion rencontre petits nageurs

Alain Bernard a rencontré une cinquantaine d'élèves à la piscine de Schiltigheim ce jeudi. Un maître nageur en or... olympique

Alain Bernard, double champion olympique de natation, a encadré une cinquantaine d'élèves de CE1 et CE2 venus de Bischheim, pour une petite séance d'apprentissage dans les bassins de la piscine de Schiltigheim.

"Est-ce que tu t'es déjà noyé ?"

Avant de sauter dans les bassins, les élèves se jettent à l'eau en bombardant le champion de questions : "Est-ce que tu t'es déjà noyé ?". "Non, jamais, mais j'ai failli un jour en faisant du surf, il y a avait beaucoup de vagues. Heureusement que je savais très bien nager, j'ai attrapé ma planche et je suis sauvé."

Il faut savoir appréhender l'eau avec douceur, c'est une alliée pas un ennemi, donc il faut savoir s'en servir et prendre le temps d'être à l'aise."

Ensuite, Alain Bernard fait le maître nageur, et donne un conseil à ceux qui ont peur de l'eau : "Il faut savoir l'appréhender avec douceur, l'eau est une alliée pas un ennemi, donc il faut savoir s'en servir et prendre le temps d'être à l'aise au lieu de faire des petits mouvements et d'être en panique. S'ils comprennent les appuis, qu'il faut appuyer vers le bas pour aller en haut et vers l'arrière pour aller vers l'avant, il y a déjà beaucoup de choses de gagnées."

Il y a des gamins qui ne peuvent même pas apprendre à nager dans le cadre de l'Education nationale, ça c'est scandaleux."

L'occasion pour lui de pointer du doigt le manque d'infrastructures. Tous les enfants devraient pouvoir apprendre à nager : "On manque cruellement de piscines en France, Strasbourg est un très bon modèle parce qu'il y a un parc de piscines bien entretenues, mais ce n'est pas représentatif de tout le territoire et aujourd'hui il y a des gamins qui ne peuvent même pas apprendre à nager dans le cadre de l'Education nationale, ça c'est scandaleux."

Alain Bernard sera de retour à Schiltigheim dans une dizaine de jours, il assistera aux championnats de France Elite au centre nautique de Schiltigheim (du 23 au 28 mai).