Alain Bruneel interpelle le gouvernement sur les résidences universitaires vétustes

"Je suis en train de chercher ce qui va en fait, plutôt que ce qui va pas." Safwane, étudiant en relations internationales, relativise presque en faisant visiter sa chambre de neuf mètres carrés. "Je ne mets pas de frigo parce qu'un frigo est égal à beaucoup _beaucoup de cafards_", décrit celui qui vit depuis 7 ans dans ce bâtiment de la résidence universitaire Camus, située au coeur de la cité scientifique, à Villeneuve-d'Ascq. Elle comprend plusieurs bâtiments, dont la plupart sont rénovés depuis peu, sauf deux, dont l'état est très délabré.

Une situation qui révolte le député communiste du Nord Alain Bruneel, venu rendre visite aux étudiants deux vendredi de suite, et ce lundi. Ce qu'il a vu n'est "pas acceptable" : "J'ai vu des étudiants en détresse, avec des conditions de logement vraiment déplorable". L'élu du Douaisis va donc ce mardi après-midi interpeller la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, lors des questions au gouvernement. Vendredi dernier, il a posté sur les réseaux sociaux où l'on voit le mur de la chambre d'un étudiant rempli de cafards. "Faut écouter la jeunesse Madame la Ministre, car elle à des choses à dire ! Et surtout ces logements là, ils doivent être rasés !", poursuit Alain Bruneel.

Le CROUS assure qu'il ne prend pas la situation à la légère. "Nous avons fait _plus de 800 000 euros de travaux ces deux dernières années_", assure Emmanuel Parisis, le directeur régional du CROUS. Mais d'ici deux ans, en 2023, les deux bâtiments vétustes de la résidence Camus seront rendus à l'université de Lille. Qui pourra décider de leur destruction. "Sur le réseau d'électricité notamment, on ne peut pas intervenir car ce sont des bâtiments qui sont amiantés et les travaux sont beaucoup trop lourds alors qu'ils sont destinés à être restitués", complète Emmanuel Parisis. En attendant, pour les problèmes de cafards, le CROUS rappelle que les étudiants peuvent signaler un problème dans leur chambre et qu'une société passe quatre fois par an pour assurer la désinfection des locaux.