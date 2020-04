Alain Célérier, président de l'université de Limoges veut privilégier le contrôle continu

Les universités font fasse à un véritable casse-tête pour l'organisation des examens et notamment des partiels qui se déroulent habituellement au printemps. Le gouvernement a laissé une latitude aux universités pour se réorganiser et si certaines ont choisi de faire passer les partiels à distance, à Limoges on s'oriente plutôt vers d'autres choix explique le président de l'université de Limoges Alain Célèrier "On ne sait pas encore dans le détail comment ça va se passer mais l'idée c'est de privilégier le contrôle continu pour ceux qui n'ont pas encore validé le premier semestre" Mais il faut en même temps organiser les examens du second semestre "On a pris le parti de faire porter les examens sur ce qui a été appris lorsque les étudiants étaient encore présents" explique encore Alain Célérier même s'il précise que les cours à distance continuent, et il n'exclut pas d'organiser des examens physiques au plus tard le premier juillet même s'il ne se fait pas beaucoup d'illusion.

Nous enquêtons pour connaitre le nombre d'étudiants déconnectés

Le président de l'université de Limoges insiste aussi sur la volonté de ne pas laisser sur le bord de la route les étudiants qui n'arriveraient pas à se connecter pour suivre les cours à distance soit par manque de réseau, soit par manque de matériels. "Ces derniers jours nous avons lancé une enquête sous forme de SMS pour contacter tous les étudiants et savoir combien n'arrivent pas à se connecter, nous allons analyser les résultats...et c'est pour ça qu' il faut adapter les modalités de connaissances" indique Alain Célérier.

Et les sessions de rattrapage ?

Une fois que les examens de fin d'année se seront déroulés ce qui est déjà très complexe reconnait-on à l'université, il faudra aussi organiser les sessions de rattrapage " Honnêtement on n'en est pas encore là" reconnait Alain Célérier. Il évoque toutefois l'idée de les organiser au pire fin août ou début septembre mais rien n'est encore décidé. Il reconnait aussi qu'en dehors de l'organisation des examens ce qui pose problème ce sont les stages en entreprise qui ont été annulés. "Un vrai souci pour ceux qui sont en dernière année".