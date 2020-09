Allègement des mesures sanitaires dans les écoles : nouvelles mesures critiquées par le syndicat d'enseignants

Le gouvernement a décidé d'alléger les mesures sanitaires dans les écoles maternelles et primaires, afin de réduire le nombre de fermetures de classes. Un nouveau protocole qui ne passe pas pour le principal syndicat enseignant du 1er degré, le Snui-PP qui demande plus de garantis sanitaires.

Depuis ce mardi, les nouvelles règles sanitaires, dans les écoles maternelles et primaires, seront moins contraignantes. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'éducation. L'objectif étant de limiter les fermetures de classe pour cause de Covid-19. Ainsi, lorsqu'un enfant sera testé positif au coronavirus, il n’y aura plus systématiquement de fermeture de classe.

Lorsqu’un élève aura contracté le virus, il restera chez lui tandis que sa classe ne fermera pas : ni l'enseignant, ni les autres élèves ne seront considérés comme "cas contacts". Jusqu'à présent, ils étaient obligés de rester chez eux, jusqu’à l'obtention d'un test négatif, test réalisé 7 jours après le dernier contact.

Ainsi, les enseignants de maternelle ou de primaire qui auront côttoyé des enfants diagnostiqués positifs ne seront plus considérés comme cas contact, dans la mesure où ils portent des masques, contrairement aux enfants de moins de 11 ans.

Il y aura fermeture de classe, voir d’école, lorsque trois cas, de familles différentes, seront confirmés dans une même classe.

Ces nouvelles règles s'appuient sur un avis du Haut Conseil pour la Santé Publique, qui estime que d'une part, les enfants sont rarement gravement atteint par le virus, et que d'autre part, ils le transmettent peu.

C'est une nouvelle situation insécurisante pour les enseignants

Les mesures sanitaires sont compliquées à mettre en place. Et elles le sont encore plus lorsqu'elles changent sans cesse estime le SNUI-PP, principal syndicat enseignant du 1er degré. "Les enfants de moins de 11 ans ne portent pas de masques. Ils sont nombreux en classes, avec des brassages entre les classes et en cours de récréation. Et la désinfection ne se fait plus qu'une seule fois par jour regrette Guislaine David, du Snui-PP.

. © Maxppp - Vincent Michel

"Ce nouvel allègement des mesures sanitaires, avec des cas contacts qui ne sont plus cas contacts du jour au lendemain, est très insésurisant et inquiétant pour les personnels des écoles" dit-elle. Alors que tout se durcit dans les autres secteurs, tels que les bars, restaurants, le gouvernement assouplit dans les écoles regrette-t-elle avant d'ajouter : "on a bien compris que le gouvernement tenait à renvoyer les parents au travail, et limiter l'absentéisme pour cause de garde d'enfant, mais ce ne devons pas nous retrouver en situation de risque pour autant" estime le Snuipp.

Une mesure attendue avec impatience par la fédération des parents d'élèves

Il était nécessaire de préciser plusieurs points et de répondre à ces questions : Qui est cas contact ? Qui rentre chez soi ? Quand une classe doit-elle fermer ? Les interprétations n'étaient pas toujours les mêmes d'une école à une autre souligne la Peep (la fédération des parents d'élève de l'école publique). "Il était compliqué de partir chaque jour au travail, en temps que parents, la boule au ventre, avec la peur de se faire appeler par l'école pour récupérer son enfant" explique Cécile Frattaroli, présidente de la Peep en Ile-de-France. Elle se dit d'autant plus soulagée par ces nouvelles mesures que c'est en maternelle et en primaire que la continuité pédagogique (l'école à distance) est la plus difficile à mettre en place.

Quant au risque de propagation de la maladie dans les écoles du 1er degré, avec la suppression des cas contacts, Cécile Frattaroli se veut rassurante : "rappelons-nous, pendant le confinement, alors que les écoles étaient ouvertes, pour les enfants de personnels soignants, il n'y a pas eu de contamination massive. Il n'y a pas eu transmission importante de la maladie, contrairement aux plus âgés" dit-elle.