Allègement des règles sanitaires à l'école : le DASEN de l'Indre fait le point

Un protocole allégé pour limiter les fermetures de classes

À partir de ce mardi 22 septembre, fini, la quarantaine imposée pour tous les élèves d'une même classe. "Si on est Covid+, on reste à l'isolement sept jours", détaille Jean-Paul Obellianne. "Mais dans le premier degré, donc en maternelle et en élémentaire, seul le malade sera évincé. Les autres élèves pourront continuer à aller en classe. Dans le second degré en revanche, on évince le cas positif et les cas-contact avérés, c'est-à-dire ceux qui ont été en contact sans masque avec le camarade positif, donc essentiellement pendant les temps de cantine."

En revanche, toujours dans le premier degré, "on commence à faire du traçage à partir de trois cas positifs de trois fratries différentes dans une même classe".

Quelles démarches pour retourner en classe ?

À la fin d'une période d'isolement, pas besoin de présenter un test covid négatif, "mais une attestation sur l'honneur des parents disant que le test est négatif. Si l'on a pas pu se faire tester, dans le second degré, il faut rester 14 jours à l'isolement", explique le DASEN. À l'heure actuelle, "une petite cinquantaine" d'élèves sont encore "en cours de septaine" chez eux dans l'Indre, sur les 228 concernés au total. Les autres ont d'ores et déjà pu réintégrer leurs classes.

Comment se déroule l'école à la maison ?

Chaque école dispose d'une certaine liberté de procédure : "via l'école numérique à distance, des envois ou des papiers que l'on transmet, ou encore un suivi téléphonique avec des consignes particulières. Chaque école, lycée, collège, peut avoir des méthodes différentes. Cela dépend aussi du nombre d'élèves en isolement."

Quand aux enseignants, ils sont "une petite quinzaine" à avoir dû se placer à l'isolement dans l'Indre. "Pour l'instant, nos brigades de remplacement arrivent à suivre. Mais il faut aussi noter un autre changement", précise Jean-Paul Obellianne : "Désormais, les enseignants, comme ils portent un masque, ne seront plus non plus considérés comme cas-contacts."

Par ailleurs, environ 250 enseignants vont bientôt recevoir un millier de masques transparents, afin de mieux communiquer avec les élèves sourds, malentendants ou autistes.

► Réécouter en intégralité l'interview de Jean-Paul Obellianne, invité de la matinale à 7h45 sur France Bleu Berry