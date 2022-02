Allégement du protocole sanitaire : les réactions d'enseignants en Berry

Le gouvernement vient d'annoncer l'allégement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, ce vendredi 11 février. À partir de la rentrée prochaine, le masque ne sera plus obligatoire dans les cours de récréation, et la règle des 3 tests à réaliser en cas de cas contact est modifiée (il ne faudra plus qu'un test). Durement critiqué par les enseignants lors des précédents protocoles sanitaires, le ministre Jean-Michel Blanquer a cette fois-ci communiqué en amont auprès des profs, et les a consultés.

Un allégement "peut-être prématuré" pour le représentant de la FSU dans le Cher

Mathieu Pichard, co-secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU dans le Cher "Je pense qu'il aurait fallu attendre un petit peu plus, d'être sûrs que la vague soit vraiment passée pour ne pas reprendre ça après les vacances (...) où on a généralement une hausse des contaminations". Le représentant syndical, enseignant dans un lycée regrette surtout sur le fond que le Ministère ne répondent pas à certaines des demandes des enseignants, en embauchant par exemple plus de monde : "pour réduire les effectifs, et permettre justement qu'il y ait moins de brassage dans les classes, permettre une meilleure distanciation" explique Mathieu Pichard. L'enseignant aurait préféré que des moyens soient mis pour éviter la circulation du covid-19 : "Finalement dans les classes, il n'y a rien qui a changé depuis le début de l'année : les fenêtres sont toujours difficiles à ouvrir donc l'aération ne se fait pas correctement, on a demandé des purificateurs d'air, on a reçu une fin de non-recevoir, et les capteurs de CO2 que l'on nous promet depuis Septembre ne sont toujours pas arrivés, où quand ils sont arrivés, il n'y en a souvent qu'un par établissement" déplore le représentant syndical.

Des règles qui vont dans le bon sens pour le SNUIPP-FSU dans l'Indre

Sur la forme c'est nettement mieux observe de son côté Charline Laurent, représentante du SNUIPP dans l'Indre, "mais c'est dommage qu'il ait fallu attendre deux ans et une manifestation monstre pour mettre en place un système de communication respectueux". L'enseignante note également que ces "règles progressives" permettent d'anticiper parce qu'elles sont annoncées un peu avant, et pas la veille pour le lendemain". Reste que le syndicat restera vigilant, notamment sur la question du port du masque, ne sera-t-il pas prématuré au retour des vacances ? Le SNUIPP regrette par exemple qu'il n'y ait pas de campagne de test massive au retour de ces vacances. Autre point qui semble délicat selon le SNUIPP : le brassage, désormais autorisé par niveau. "Ca ne va pas régler le problème des écoles où il y a un niveau par classe" explique Charline Laurent qui poursuit : " là où il n'y aura qu'une classe par niveau, si l'enseignant n'est pas là, il faudra qu'il soit remplacé. Et ça, c'est un gros problème le non-remplacement".

Un problème qui existait déjà avant la crise du coronavirus, et que les syndicats ne cessent de pointer du doigt.