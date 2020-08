"Aller à l'école avant tout le monde, c'est bien" disent les élèves inscrits à l'école ouverte en Haute-Vienne

Près de 500 élèves haut-viennois ont fait une rentrée anticipée cette semaine, dans le cadre des stages de réussite et du dispositif "école ouverte" qui rencontre un fort engouement cette année. Au programme : math, français et activités culturelles et ludiques, pour une reprise en douceur.