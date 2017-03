Allez plus haut ! Portes ouvertes au lycée de Borda à Dax avec un accent sur les filières technologiques

Le lycée de Borda à Dax (Landes) ouvre ses portes ce samedi matin. Avec 2 300 élèves, il est l'un des plus gros d'Aquitaine avec d'étonnantes filières.

De 9 h à 15 heures ce samedi 11 mars 2017, parents et jeunes pourront découvrir que le lycée de Borda de Dax (Landes) offre une infinité de filières tout en demeurant finalement à taille humaine.

L’autre surprise viendra aussi des outils de pointe qu’utilise le lycée pour son enseignement. Borda est considéré comme un gros pourvoyeur de filière générale mais il est aussi en première ligne pour la technologie industrielle et de laboratoire, avec un petit quart des effectifs, plus de 400 élèves.

Démonstration de vols de drones

A l'occasion des portes ouvertes, des démonstrations de vols de drones seront effectuées. Les drones servent aux élèves de terminale pour mettre en application la théorie.

vol de drone avec le professeur © Radio France - christophe van veen

A Borda, on a aussi conçu un simulateur de vol, un tricycle solaire ou encore un système pour indiquer si la poubelle est pleine ou non. Ces filières technologiques parfois négligées sont pourtant sources d'emploi, et peuvent déboucher sur des études supérieures.