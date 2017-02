Allier : la carte scolaire du 1er degré prévoit la fermeture d'une quinzaine de classes

Toujours en construction, la carte scolaire du 1e degré de l'Allier fait déjà des mécontents. Les parents d'élèves refusent de perdre des classes et les syndicats dénoncent la disparition annoncée des petites écoles de village et de quartier. L'Allier a perdu 1386 élèves depuis 2013.

Un Comité Départemental de l’Éducation Nationale- se réunit vendredi à Moulins pour parler de la rentrée scolaire 2017 dans le département de l'Allier. Au cours de cette réunion, la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de l'Allier présentera son projet en matière de fermeture et d'ouverture de classes, avant d'écouter les remarques des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants qui sont là à titre consultatif.

Les syndicats prévoient 24 fermetures et trois ouvertures

On sait déjà que la directrice académique prévoit 16 fermetures de classes et quatre ouvertures. Des chiffres contestés par les syndicats qui annoncent 24 fermetures et trois ouvertures. A l'issue de la réunion, la carte scolaire sera arrêtée, mais des ajustements seront toujours possibles à la rentrée de septembre, en fonction des situations sur le terrain.