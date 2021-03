Allier: la maire de Saint-Désiré s'enchaîne aux grilles de l'école

La chaîne est neuve, toute brillante. Un mousqueton la boucle sur les grilles de l'école de Saint-Désiré. Nadège Vermez a attendu que les parents soient venus chercher leurs enfants et que le car de ramassage scolaire soit passé. Elle a enlevé son écharpe tricolore avant de s'enchaîner pour un peu plus de 50 heures, devant les banderoles de la contestation.

Autour d'elle, des parents d'élèves et les élus des environs, en particulier les maires de Chazemais et Audes. Avec Saint-Désiré, les trois communes forment un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Il y a six classes au total, deux dans chaque commune. Avec la particularité d'accueillir les jeunes de la Maison d'Enfant à Caractère Social de Chazemais.

Jusqu'à dimanche soir 20 heures

98 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine. Il en faudrait théoriquement 110 pour maintenir les six classes. Une des classes doit donc fermer à la rentrée et l'Education Nationale a demandé aux trois maires de décider quelle sera la commune qui perdra l'une de ses deux classes. La date limite du 5 mars est dépassée mais les trois maires sont unanimes pour refuser de choisir.

Pas question pour eux d'endosser ce mauvais rôle de sacrifier une de leurs écoles. Ils demandent toujours le maintien des six classes, qu'ils jugent indispensables, pour les enfants et pour la vie de ce secteur rural (430 habitants à Audes, 450 à SAint-Désiré et 500 à Chazemais), à une vingtaine de kilomètres au nord de Montluçon, tout près de la frontière avec le Cher.

Deux manifestations ont déjà été organisées, à Chazemais et Audes. C'était au tour de Saint-Désiré pour la troisième, Nadège Vermez a donc décidé d'aller plus loin cette fois et de s'enchaîner aux grilles de l'école pour le week-end. Elle a prévu trois duvets, des amis se relaieront pour lui tenir compagnie et la boulangerie en face de l'école fournira les viennoiseries. Elle doit se "libérer" dimanche soir à 20 heures, en espérant que ces deux jours au plein air permettront de sauver la classe.