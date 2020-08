Allocation de rentrée scolaire : près de 38.000 familles concernées en Drôme et en Ardèche

C'est toujours une allocation très attendue pour financer la rentrée scolaire dans les familles les plus modestes. Cette année, elle sera versée à partir de ce mardi et son montant a été augmenté de cent euros. Cela représente 469,97 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 490,39 pour un enfant de 11 à 14 ans et 503,91 pour les lycéens de 15 à 18 ans. L'allocation est versée automatiquement pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour les 16-18 ans, il faut déclarer la scolarité en ligne.

Près de 29 millions d'euros versés

Dans la Drôme, 23.869 familles sont concernées par cette aide en 2020, soit un montant total de 19,5 millions d'euros. En Ardèche, 14.014 familles soit 24% des allocataires en bénéficieront pour un montant de 9,3 millions d'euros.