Alors que les prévisions d'effectifs se maintiennent, l'école de Bernières-sur-Mer défend sa classe

Les banderoles "Non à la fermeture de classe" aux entrées de Bernières-sur-Mer plantent le décor. L'école primaire (publique) tient à conserver ses huit classes alors que le projet de carte scolaire 2023, actuellement en discussion dans les instances, pourrait envisager une fermeture.

ⓘ Publicité

Or, les prévisions d'effectifs ne justifieraient pas une telle décision aux yeux de Julie Lebailly, maman de deux enfants scolarisés dans l'école : "La mairie avait communiqué des chiffres pour avoir une prévision. Ils sont en effet en dessous des seuils. Mais il y a de nouveaux arrivants et des projets immobiliers. Il y a une vraie dynamique. Une fermeture de classe est très néfaste".

Une vingtaine de classes à fermer dans le Calvados

L'établissement compte aujourd'hui 175 élèves. Un chiffre qui ne devrait pas énormément bouger l'année prochaine. Ce qui fait dire à Julien, un autre parent : "Il y aurait trois à quatre élèves en plus car classe alors que les critères maximum pour la grande section, le CP et le CE1, sont de 24 élèves. On serait au-delà. On a du mal à comprendre".

Pour sauver la classe de l'école de Bernières, une banderole invite les familles à y inscrire leurs enfants. © Radio France - Esteban Pinel

Localement, le message a été passé de convaincre des familles d'inscrire leur enfant à Bernières pour faire basculer le destin de cette classe en sursis. À ce jour, la décision n'est pas encore entérinée. La direction académique rappelle que les instances statueront fin mars, avec des ajustements possibles en juin et septembre.

Mais instituteurs et parents ont à l'esprit que le Calvados doit rendre une vingtaine de postes d'enseignants, soit une vingtaine de classes vouées à fermer.