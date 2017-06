"C'est un moyen de lutter contre ma paresse" : à 52 ans, un Illkirchois passe son bac

Parmi les lycéens alsaciens qui planchent à Strasbourg sur les épreuves de philosophie et de français jeudi, un élève pas tout à fait comme les autres : Francis, il a... 52 ans ! Reportage de Félix Heitz et Aude Raso.

Sur la table de son appartement, les livres sont étalés un peu partout, Madame Bovary côtoie Le Mariage de Figaro. Lunettes sur le nez, concentré, Francis est en pleines révisions. Jeudi 15 juin, cet Illkirchois de 52 ans passera l'épreuve écrite de français du baccalauréat, en même temps que plus de 15.000 autres Alsaciens de classe de 1ère. "L'épreuve de rédaction me fait un peu peur", confie-t-il.

Voilà deux ans que Francis suit les cours à distance du CNED. "Les fascicules sont très bien faits, mais ce n'est jamais aussi bien qu'un cours avec un professeur face à vous", avoue-il. Technicien dans une société de matériel de bureau de Reichstett, cet Alsacien détient un CAP d'aide comptable et n'a jamais poussé les études plus loin. Il nous assure que son employeur n'est même pas au courant de son projet. S'il passe le bac, c'est simplement par motivation personnelle."C'est un moyen pour moi de lutter contre ma paresse", rigole-t-il :

Quand j'étais plus jeune, dès qu'il y avait un peu de travail à faire, je jetais l'éponge. Il y a forcément une frustration derrière. J'ai trois enfants. Ils ont tous leur bac. Je me suis dit : 'Bon sang ! Je vais m'y mettre aussi !'