Alsace : le rectorat tente d'éteindre la polémique sur une remise en cause de l'enseignement immersif

Dans une lettre, la rectrice d'académie demandait à l'école ABCM de Haguenau de se "mettre en conformité" avec les règles de l'Éducation nationale pour l'une de ses classes immersives, où seuls l'allemand et l'alsacien sont pratiqués.

"La maîtrise de la langue française (fait) partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement (...) Je vous demande de vous mettre immédiatement en conformité avec la législation." Le courrier* reçu jeudi 30 novembre au siège de l'association ABCM Zweisprachigkeit, à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), a suscité une vague d'inquiétude. Suite à une inspection, la rectrice de l'académie de Strasbourg y menace de rompre le contrat qui lie l'État à l'une des classes de maternelle de l'école privée ABCM de Haguenau. Depuis la rentrée, cette classe pratique l'immersion totale, à savoir des cours uniquement en allemand et en alsacien... sans aucune utilisation du français. Une première en Alsace.

Une simple demande de régularisation, selon le rectorat

La polémique a pris une telle ampleur que la rectrice de l'académie de Strasbourg a dû faire une mise au point mardi 5 décembre au soir. "Cette classe en immersion totale à Haguenau n'a pas fait l'objet de demande d'ouverture auprès des services de l'Éducation nationale. Nous avons donc interpellé le réseau ABCM pour demander une régularisation", explique Sophie Béjean, rectrice d'académie :

Je ne veux pas me prononcer sur le résultat de la demande de dérogation. Mais sur le principe de l'école en immersion totale en maternelle, l'académie n'a pas d'opposition. Nous l'observons même avec grand intérêt.

Depuis la rentrée 2017, l'association ABCM Zweisprachigkeit pratique l'enseignement immersif total - 50% en allemand, 50% en alsacien - dans dix classes de maternelle, soit pour environ 200 élèves, répartis dans ses écoles de Haguenau, Mulhouse et Ingersheim. En plus de celle de Haguenau, deux autres classes à Mulhouse ont un contrat d'association avec l'État, ce qui leur impose de respecter les règles et programmes de l'enseignement public.

Sabine Rudio, directrice pédagogique des écoles ABCM Zweisprachigkeit, s'attendait à une demande de régularisation de la part du rectorat. "Mais demander une dérogation, c'est un peu de la mauvaise foi, dans la mesure où l'immersion totale existe déjà dans d'autres régions. En Bretagne, au Pays basque, etc... On sait que ça fonctionne, on n'a plus besoin d'expérimenter", dit-elle.

Preuve que le sujet est sensible : le président de la région Grand Est a interpellé la rectrice suite à la parution de ce courrier. Dans un communiqué reçu ce mardi, Jean Rottner se dit "satisfait" de la réponse qui lui a été apportée. La polémique a fait des vagues jusqu'en Bretagne. Lors d'un vote en séance plénière samedi 2 décembre, avant donc la mise au point du rectorat, le Conseil culturel de Bretagne avait demandé au ministère de l'Éducation nationale "de mettre fin à ses menaces d’ostracisme inacceptables".

*Le courrier de la rectrice en date du 24 novembre