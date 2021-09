Alsace : les élèves pourront-ils enlever les masques le 4 octobre

Le pass sanitaire est maintenu partout en France : c'est l'annonce faite ce mercredi par le gouvernement à l'issue du conseil de défense sanitaire. En revanche, l'obligation du port du masque sera levée pour les élèves de primaire à partir du 4 octobre dans les départements en dessous du seuil d'alerte, c'est à dire en dessous de 50 cas pour 100 000 habitants. Un seuil en dessous duquel se trouve déjà un département sur deux en France, mais pas encore en Alsace.

Une baisse constante et très rapide

Même si même si le Bas-Rhin s'en rapproche tout doucement avec un taux d'incidence de 74,6 selon les données publiées ce mercredi par l'agence régionale de santé. Un chiffre en baisse constante et surtout très rapide. Pour exemple, on était à 81 de taux d'incidence le 15 septembre dernier, et à 123 le 7 septembre. D'ici le le 4 octobre, le Bas-Rhin pourrait donc s'approcher encore un peu plus du fameux seuil.

Le taux d'incidence reste élevé dans le Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, en revanche ce sera plus difficile car le taux d'incidence est encore assez haut à 98,4 cas pour 100 000 habitants, même s'il baisse aussi régulièrement. Le Haut-Rhin reste d'ailleurs le département où ce chiffre est le plus élevé dans le Grand Est.