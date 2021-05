Alsace : les professeurs de philosophie en colère avant l'épreuve du bac

L'épreuve de philo au bac aura lieu le 17 juin, ça grogne en coulisse. Dans l'académie de Strasbourg, des professeurs viennent de rédiger une tribune, pour exprimer leur incompréhension sur l'organisation.

Nombreuses inquiétudes sur l'épreuve de philo 2021

Ils reprochent au ministère de garder la meilleure note entre l'épreuve finale et le contrôle continu, une mesure qui dévalorise la matière selon eux . Les professeurs de philosophie ne comprennent pas aussi pourquoi la correction est désormais dématérialisée.

Finies les corrections sur papier, les correcteurs devront désormais lire et corriger les copies sur un écran d'ordinateur. "On ne peut plus comparer les copies, par la même occasion, être devant un écran d'ordinateur pendant près de 7 heures, cela ne va pas nous faciliter les corrections, surtout quand on aura plus de 130 copies" s'insurge un membre du collectif des professeurs de philosophie de l'académie de Strasbourg.

Le texte des professeurs de philosophie de l'académie de Strasbourg - Professeurs de philosophie de l'académie de Strasbourg

Ils vont envoyer cette tribune au rectorat, mais aussi au ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Ils envisagent d'autres actions dans les jours qui viennent et vont faire aussi signer une pétition pour exprimer leur mécontentement.

Ils sont plus d'une quarantaine de professeurs de philosophie dans l'académie de Strasbourg à se mobiliser contre l'organisation de cette épreuve. Leur nombre devrait grossir dans les jours qui viennent, assurent les responsables du collectif.