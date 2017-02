A Ambazac, une pétition contre la possible fermeture d'une classe de maternelle

Les parents d'élèves sont vent debout à Ambazac. Ils protestent contre la possible suppression d'une classe à l'école maternelle Charles Perrault. Leur pétition doit être transmise à l'Inspection académique pour tenter de peser dans la balance.

Ils prévoient de se rassembler devant leur école ce mercredi matin. Les membres de l'association de parents d'élèves : "la ronde des parents" se mobilisent contre la possible suppression d'une classe à l'école maternelle Charles Perrault d'Ambazac. Ce serait la deuxième fermeture en deux ans dans cet établissement limousin. En cause : la baisse annoncée du nombre d'élèves inscrits. Une pétition doit être déposée à l'Inspection académique de la Haute-Vienne ce mercredi à Limoges. Cette pétition enregistre plus de 520 signatures.

28 élèves par classe

Magaly-Laure Heurtault est présidente de l'association "la ronde des parents" qui se mobilise contre cette possible fermeture. Elle est aussi la mère de trois enfants dont deux inscrits à la maternelle pour l'an prochain : "j'ai du mal à imaginer qu'ils soient 28 par classe."

On va aller se défendre devant l'Inspecteur qui est prêt à discuter et on va se battre. On va la sauver cette classe !

"L'école maternelle d'Ambazac a déjà payé un lourd tribut" - Magaly-Laure Heurtault, présidente de l'association "la ronde des parents" Partager le son sur : Copier

"L'école d'Ambazac a déjà porté un lourd tribut, poursuit Magaly-Laure Heurtault. Il y a eu cette fermeture de classe à la rentrée 2016, même chose pour notre réseau d'aide."

On essaie de s'opposer à cette suppression pour que les enfants en difficulté ne soient pas mis de côté. Parce que les instituteurs auront moins le temps de s'occuper d'eux.

"Une question de sécurité"

L'association de parents d'élèves peut compter sur le soutien des élus et notamment celui de Stéphane Ché. Le maire d'Ambazac se mobilise lui aussi "pour le bien-être des enfants et pour la défense du service public."

L'an dernier, on a eu une dizaine de jours d'absence d'instituteur non-remplacé. Si cela devenait le cas cette année avec une classe en moins, on passerait à 33 élèves ! Ce n'est pas supportable.

En cas de fermeture, les enseignants craignent une dégradation de leurs conditions de travail mais aussi des problème de sécurité, comme le confirme Stéphane Ché : "on a des locaux qui, selon l'Inspection, sont en dessous des normes, en terme de surface."

Si on a une classe de 28 ou 30 enfants, je ne suis pas sûr qu'un élève en fauteuil roulant puisse circuler correctement.

Aucune confirmation pour le moment

De son côté, l'Inspection académique assure que rien n'a été décidé. Il faut attendre la fin des consultations. Un Comité technique spécial départemental (CTSD) est prévu ce lundi 13 février avec les représentants du personnel. La liste des fermetures et des ouvertures devrait être connue en milieu de semaine prochaine après le Conseil départemental de l'Education nationale (CDEN). Il doit se tenir ce mercredi 15 février.