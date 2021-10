Ambiance délétère au collège Camille Claudel de Montpellier entre les enseignants et certains parents d'élèves

Des enseignants du collège Camille Claudel de Montpellier sont à bout. Le 23 septembre dernier, l'équipe éducative a dénoncé l'interventionnisme, voire la "surveillance" de plusieurs parents d'élèves du conseil local FCPE depuis plus d'un an.

Le 23 septembre 2021, à l'occasion d'un mouvement de grève national, l'équipe enseignante du collège Camille Claudel de Montpellier témoigne, dans un texte transmis aux parents, d'une "ambiance absolument invivable". Quelques parents d'élèves à la tête du conseil local FCPE exerceraient une "pression" sur l'équipe du collège depuis des mois. Dans ce collège où les grévistes se font habituellement rares, plus de 90% des équipes participent à la journée de mobilisation pour alerter les autres parents.

On se sent fliqués, notre travail est constamment remis en question - une enseignante du collège

"On se sent fliqués, notre travail est constamment remis en question", raconte une enseignante du collège qui préfère rester anonyme. L'enseignante évoque des conseils de classe aux airs de tribunaux, des rendez-vous avec des parents et où ces représentants sont systématiquement présents, de nombreux mails. "Il faut absolument fliquer tout ce qu'on fait et faire remonter aux parents élus", poursuit-elle. "Ce qui sous-entend qu'il faut que les élèves nous surveillent. Et ça, c'est très difficile."

"On est plusieurs à être dans un état de nervosité et de mal-être important", développe l'enseignante. Selon elle, plusieurs enseignants sont actuellement absents, à cause du "poids psychologique" de cette guerre des nerfs quotidienne.

Un parent d'élève, qui ne souhaite pas être nommé, s'inquiète des conséquences de ce climat délétère sur les enfants. "Les professeurs sont inquiets, mal à l'aise, et donc beaucoup moins portés à s'investir sur des projets ou à être force de proposition dans l'établissement", estime-t-il. "Des enseignants qui ont peur, ce sont des enseignants qui réfléchissent à deux fois avant de s'investir dans quoi que ce soit."

"Confiscation des élections" de représentants de parents d'élèves

À la suite de la lettre distribuée aux parents, un Collectif de mobilisation des parents du collège Camille Claudel se crée pour tenter de retrouver du dialogue. Début octobre, lors des élections des représentants des parents d'élèves, la FCPE récolte 25% des voies, mais dépose un recours au rectorat : la liste adverse n'aurait pas été déclarée en association.

Ce même parent d'élève dénonce un "déni de démocratie", "voire une sorte de confiscation de ces élections qui nous paraissaient être un outil pour aller vers la concertation et le dialogue, et qui devient finalement un élément supplémentaire de désaccord, de tension, d'agressivité", déplore-t-il. "On a l'impression que plus aucune voie démocratique ne va fonctionner. C'est ça qui nous inquiète."

Le rectorat n'a finalement pas donné de suite au recours, et "regrette que le dialogue ne puisse se tenir dans les meilleures conditions au sein du collège". Contactée par la rédaction, l'avocate du conseil local FCPE nous fait savoir "qu'elle ne commentera pas les rumeurs".