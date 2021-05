Aménagement du bac : une centaine d'élèves bloquent le lycée professionnel Condé de Besançon

Jean-Michel Blanquer a décidé de revoir sa copie pour le le bac : les dernières épreuves du bac seront bien maintenues a annoncé mercredi hier soir le ministre de l'Education nationale mais les épreuves seront aménagées. Un discours qui n'a pas convaincu les syndicats enseignants et les lycéens eux-mêmes. A Besançon ils sont une centaine à bloquer le lycée professionnel Condé ce jeudi matin.

"On ne se sent pas prêts" - Elma, terminale en bac pro

Ces élèves de terminales se sentent en fait délaissés car on ne parle pas d'eux. Selma, 18 ans : "On ne parle que des bacs généraux, on se sent complètement oubliés par le ministère de l'Education nationale", confie cette élève en bac-pro. Egalement en terminale, Elma a regardé Jean-Michel Blanquer, et elle campe sur ses positions : "On ne se sent pas du tout prêts", persiste-t-elle.

Les terminales pro de Condé ont prévu de bloquer l'établissement toute la matinée. © Radio France - Benjamin Cornuez

Aucun cours en présentiel

Car ces lycéens n'ont eu aucun cours en présentiel ni en visio pendant le confinement, leurs professeurs leur ont juste envoyé des PDF. Ce qui forcément rend l'apprentissage très difficile. Les lycéens de Condé ont prévu de lever le blocus en fin de matinée et de se rendre ensuite dans d'autres établissements.