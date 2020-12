Le salon des études supérieures d'Amiens en version virtuelle cette année à Amiens

Un salon virtuel des études supérieures ouvre ce mercredi après-midi pour les lycéens et étudiants d’Amiens et des alentours. C’est Studyrama qui l’organise. Ce salon se déroule sur une plateforme via le site internet www.studyrama.com.