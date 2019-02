Amiens : des parents se battent pour que leur fils de 4 ans puisse aller à l'école

Depuis plus d'un mois, Nadia et Karim bataillent pour que leur fils accède à son école maternelle "normalement". L'auxiliaire de vie scolaire de Wassim, 4 ans et demi, atteint de troubles autistiques, est en arrêt maladie mais elle n'est pas remplacée. Résultat, "il n'est pas le bienvenu en classe".

Depuis plus d'un mois, Nadia et Karim se battent pour que leur fils de 4 ans accède à l'école "comme tous les autres enfants".

Wassim, 4 ans et demi, n'est plus "le bienvenu en classe". Ses parents l'ont compris depuis que son auxiliaire de vie scolaire (AVS) est absente et non remplacée. Ils auraient été remerciés de l'école Jules Lefebvre, au Sud d'Amiens, car "selon l'établissement il vaut mieux qu'il reste chez lui quand son AVS est absente", racontent ses parents. Depuis plus d'un mois, ils se battent pour que l'auxiliaire de vie soit remplacée et que leur fils puisse retourner dans sa classe de grande section de maternelle.

Pour eux, ce qui arrive à leur fils est un déni de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Elle assure normalement "l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction", rappellent-ils. Or, ils devraient pouvoir déposer leur enfant à l'école malgré l'absence de son auxiliaire de vie mais "la maîtresse ne s'en occupe pas du tout. Elle ne lui adresse pas la parole de la journée", explique la maman.

Sans "volonté de l'établissement d’accueillir leur enfant comme tous les autres", Karim et Nadia envisagent des actions. Ils espèrent le soutien des autres parents d'élèves et pensent notamment à lancer une pétition en ligne. Un appel à l'aide pour que leur fils vive"normalement".