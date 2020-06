Amiens : l'école Jules Lefèbvre fermée après un nouveau cas de Covid-19

Un nouveau cas de Covid-19 à l’école Jules Lefèbvre d’Amiens : c'est le deuxième en moins d’une semaine. L’établissement situé près de cirque (quartier Henriville) a été fermé hier sur décision de la mairie.

Samedi dernier, un premier enfant scolarisé en CE2 a été diagnostiqué grâce à la technique de contact-tracing. Ce dispositif mis en place par l'Agence Régionale de Santé et l'Assurance Maladie permet de tester l'entourage de toute personne positive au coronavirus. C’est comme ça que l’enfant, qui ne présentait pas de symptômes, avait pu être repéré.

Sept autres enfants de son groupe et deux professeurs avaient alors été testés et mis en quatorzaine : l’école n’avait pas été fermée. Sauf qu'entre temps, les résultats des tests sont tombés et qu'une fillette du groupe s’est aussi révélée positive.

Pas de fermeture nécessaire selon l'Agence Régional de Santé

Mais, une fois de plus, l’Agence Régionale de santé ne préconise pas de fermer l’établissement. L’académie d’Amiens explique qu’une fermeture serait injustifiée puisque l’école fonctionne par groupes et que les différents groupes n’ont pas d’interactions entre eux : "On est bien-là dans le cas d’une contamination au sein d’un même groupe d’élèves", précise le service communication de l'académie.

La mairie décide tout de même de fermer l'établissement

Toutefois, la ville d’Amiens a décidé de fermer l’école Jules Lefèbvre "face à l’émotion suscitée au sein des professeurs des écoles et des agents de la collectivité", selon la mairie. Tout le personnel sera testé dans les prochains jours, mais pas les enfants des autres classes. Si aucun cas n’est positif parmi le personnel, l’école rouvrira ses portes en milieu de semaine prochaine.

L’académie d’Amiens précise que la continuité pédagogique sera assurée grâce à un système de cours à distance.