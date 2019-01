Amiens : le rectorat reste, soulagement des élus et des salariés

Dans un communiqué commun publié ce jeudi après midi, Brigitte Fouré et Alain Gest se réjouissent du maintien du rectorat à Amiens.

Amiens, France

L'annonce tant attendue par la ville d'Amiens a été faite ce jeudi matin par Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. Devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le ministre a décidé finalement de ne pas fusionner les rectorats d'Amiens et Lille.

Cette décision couronne les efforts que nous avons menés auprès du ministre - Brigitte Fouré, maire d'Amiens

Brigitte Fouré, maire d’Amiens, vice-présidente des Hauts-de-France et Alain Gest, Président d’Amiens se réjouissent de cette annonce dans un communiqué publié ce jeudi après midi : "Cette décision couronne les efforts que nous avons menés auprès du ministre lui-même pour que les centres de décisions qui touchent à l’éducation de nos enfants ne soient pas déplacés à Lille comme un rapport de l’IGAEN : l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale le laissait craindre. Plusieurs rencontres ont en effet eu lieu, y compris à l’Élysée, pour faire entendre la voix des Amiénois. Nous avons donc été entendus ".

Un peu plus de 400 personnes travaillent au rectorat d'Amiens, même s'il n'était pas question de faire partir l'ensemble du personnel à Lille, cette décision est ressentie comme un soulagement par les salariés ce jeudi après-midi et par leurs représentants syndicaux.