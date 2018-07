C'est la dernière semaine à quatre jours et demi dans les écoles d'Amiens. A la rentrée, elles doivent repasser à la semaine de quatre jours. La décision doit être validée par l'inspection d'académie ce mardi après-midi.

La quasi-totalité des conseils d'école approuvent

Ce retour a été approuvé par 98% des conseils d'école selon la Ville. Cette dernière avait aussi consulté les parents au milieu de l'année scolaire. 33% d'entre eux y ont répondu et 79% des réponses étaient en faveur du retour à la semaine de quatre jours. L'argument souvent entendu selon l'élue en charge des écoles Mathilde Roy, est la fatigue des enfants.

De nouveaux horaires

Avec ce retour à la semaine de quatre jours, la classe aura lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cela implique un retour aux horaires qui étaient en place avant la réforme des rythmes scolaires soit 8h30 / 11h45 et 13h45 / 16h30. Des horaires décalés de quelques minutes pour Jean Macé - Noyon et Chemin des Aillettes (ex-IUFM) - Chemin des Plantes.

Poursuivre les activités périscolaires

La ville d'Amiens indique vouloir poursuivre sur la lancée des activités mises en place avec la réforme des rythmes scolaires comme la programmation sur ordinateur, l'apprentissage des langues. Elle continuera à assurer une heure d'étude gratuite en primaire. Les accueils le matin, le soir et le mercredi, restent payants.

Quelques écoles de la Somme restent sur le rythme de la réforme

Selon le Snuipp FSU, moins de 2% des écoles de la Somme choisissent de rester à la semaine de quatre jours et demi à la prochaine rentrée soit 10 sur 538. Parmi les communes concernées, il y a celle de Ham.