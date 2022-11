Amiens : les enseignants et les syndicats se mobilisent contre la réforme des lycées professionnels

Les lycées professionnels sont en grève ce jeudi 17 novembre. A Amiens, les syndicats et les enseignants se mobilisent contre la réforme voulue par le gouvernement. Avec cette réforme, les élèves devront réaliser 33 semaines de stages sur leurs trois années de lycée, contre 22 actuellement, ce qui signifie moins d'heures d'enseignement en classe.

"Le principal problème, c'est que c'est déjà compliqué pour nos élèves de trouver un stage", souligne Samuel Hanquier, professeur de maths-sciences à Abbeville et représentant du personnel enseignant au conseil d'administration de son établissement. Beaucoup d'entreprises ne prennent que des stagiaires majeurs, alors que pour la plupart, les lycéens sont mineurs.

"Je pense aussi que l'école est le seul endroit où ces élèves peuvent développer leur esprit critique et c'est essentiel pour leur future vie professionnelle. J'ai du mal à comprendre le sens de cette réforme si on a des élèves qui ne sont pas embauchables au bout de leurs trois années de lycée", s'étonne le professeur.

"Nos élèves ont besoin de l'école"

Du côté des syndicats aussi la colère se fait ressentir. "En lycée professionnel, on a beaucoup d'élèves en difficulté. Le seul moyen pour les récupérer c'est l'école, pas l'entreprise. Nos élèves ont besoin de l'école", affirme Patrick Delaittre, secrétaire académique du syndicat Snetaa-FO.

Pour lui, il n'y a pas dans cette réforme qu'un enjeu de formation. "Nous ne sommes pas là pour former des élèves pour des patrons mais pour former des individus. On veut leur donner un niveau baccalauréat pour qu'ils soient en mesure de faire un choix de formation post-bac, un choix de société".

A Amiens, syndicats et enseignants se réunissent ce jeudi 17 novembre à 14 heures, devant le rectorat.