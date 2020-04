Amiens : les inscriptions ouvrent sur internet pour la prochaine rentrée scolaire

A cause de l'épidémie de Covid-19, les premières inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires d'Amiens se font sur internet pour la prochaine rentrée 2020-2021. Vous pouvez, dès ce mardi effectuer les démarches en ligne.

Épidémie de coronavirus et confinement obligent, la ville d'Amiens lance, à partir de ce mardi sur internet la procédure es inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires. Une procédure ouverte jusqu'au 29 mai prochain.

Le service éducation de la municipalité estime à 800 le nombre d'enfants à inscrire et à répartir dans les 81 écoles de la ville. Ces inscriptions concernent les enfants qui résident à Amiens, non encore scolarisés dans une école publique amiénoise et nés en 2018 et avant.

Des mairies ouvertes à partir du 11 mai

"Cette procédure dématérialisée intègre la demande de dérogation à la carte scolaire", explique la ville. Une fois que l’inscription validée, un certificat d'inscription sera délivré. Il sera transmis aux parents par mail. Ensuite il suffira de le présenter à la direction de l'école pour l'admission de l’enfant.

Pour les personnes en incapacité de procéder à cette inscription de façon dématérialisée, il sera possible de se rendre en mairie de secteur, sur rendez-vous uniquement à partir du 11 mai, date du début du déconfinement. Voici leurs coordonnées pour une prise de rendez-vous, à partir de cette date.