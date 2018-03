Amiens, France

Un collège au ralenti ce lundi, le collège Guy-Mareschal, à Amiens Sud-Est. Depuis l'an dernier, ce "petit" collège, 315 élèves seulement pour 450 places sans compter les élèves en SEGPA, se sent menacé par la réflexion lancée par le Département de la Somme, qui gère les collèges et le Rectorat, sur la baisse des effectifs d'élèves à Amiens et dans les environs. Dans le quartier autour du collège, les parents s'inquiètent de la possible fermeture, les personnels aussi : les profs appellent à une grève aujourd'hui. Elle doit être fortement suivie. Alors que rien n'est encore décidé pour l'avenir du collège Guy-Mareschal à en croire Laurent Somon, le président du Conseil départemental de la Somme.

Le président du Département de la Somme assure que la fermeture de ce collège n'est pas d'actualité Copier

Le président du Département de la Somme doit recevoir jeudi une délégation des enseignants du collège Guy-Mareschal. Martin Groult est prof d'EPS, à la tête de la mobilisation contre la crainte de fermeture de l'établissement. Il était ce lundi matin Invité de France Bleu Picardie.