Amiens : une centaine d'étudiants en Staps manifestent pour réclamer plus de moyens et d'enseignants

Ces étudiants en activités physiques et sportives réclament plus de moyens et plus d'enseignants dans leur domaine : selon eux, on compte 1 professeur pour 96 élèves. Leur mobilisation a démarré par une déambulation autour du centre, avant de s'installer devant le rectorat de l'Académie d'Amiens.

Une petite centaine d'étudiants en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) ont manifesté à Amiens ce mercredi après-midi. Ces étudiants en activités physiques et sportives à l'Université Picardie-Jules Verne réclament plus de moyens et plus de professeurs. Selon les revendications de ces étudiants, à l'UPJV, on compte un enseignant pour 96 élèves. Parmi les slogans, inscrits sur les pancartes, on peut lire "1 prof et trop d'étudiants = Staps oubliés".

Après une déambulation autour du centre-ville d'Amiens, la manifestation s'est installée devant le rectorat de l'Académie d'Amiens, près de la gare. Arrivés sur place, des manifestants ont brûlé un cercueil.

Sur les pancartes, on pouvait lire "Staps en colère" ou encore "Staps oubliés". © Radio France - Marie-Gaëtane Comte