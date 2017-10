Amiens : une date de livraison pour le campus de la Citadelle ?

La bout du tunnel (enfin) pour la Citadelle. Vendredi 6 octobre, le comité de pilotage du chantier du campus de la Citadelle devrait annoncer la date de livraison du chantier. Les étudiants sont attendus pour la rentrée 2018

On devrait savoir ce vendredi, si les étudiants pourront bien rentrer dans la citadelle d'Amiens l'an prochain. Un comité des partenaires du projet se réunira pour annoncer une date de livraison. C'est donc bientôt la fin d'un projet entamé en 2012 et qui a connu de nombreux contre-temps. A la Métropole et à l'université on voit enfin le bout du tunnel.

Livraison courant janvier 2018

Cette fois-ci il y a de bonnes raisons d'y croire. Mohamed Benlhasem, le président de l'université est optimiste sur l'avancée des travaux à la Citadelle d'Amiens. Pourtant, cette université destinée aux 4 000 étudiants en sciences sociales devait déjà ouvrir ses portes pour la rentrée 2017. Mais c'était sans compter des malfaçons sur certaines voûtes en brique imaginé par l'architecte Renzo Piano. Mais ça y est, la fin du chantier serait prévue pour janvier prochain. Ce sera le temps du déménagement. L'installation prendra environ 4 mois et si tout va bien dès le début de l'été 2018, la Citadelle devrait ouvrir ses portes.

"En septembre 2018 ce sera sans doute une belle fête pour inaugurer ce beau lieu " Mohamed Benlhasem - Président de l'Université de Picardie Jules Verne

Il y a quelques jours certains élus ont pu visiter le site de la future université quasi-terminée :