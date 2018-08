Amiens, France

Une petite partie de la chapelle de la Sainte-Famille à Amiens s'est affaissée ce lundi matin. Impossible de dire si la chapelle menace de s'effondrer. Un périmètre de sécurité a été mis en place. De nombreuses fissures ont été repéré dans les murs à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice, suite à une fuite d'eau. Les personnels administratifs du collège de la Sainte Famille ont été évacué. L'architecte de la ville d'Amiens et un spécialiste des pompiers sont sur place, rue de Castille, derrière la gare. Un secteur où des travaux sont actuellement menés par l'établissement pour construire une cantine et un internat.