Amnéville installe des tableaux numériques interactifs dans toutes ses écoles primaires

Les trois écoles primaires d'Amnéville sont désormais dotées d'écrans numériques interactifs. Trois à l'école Jules Ferry, 12 à celle du Parc et 13 à l'école Charles Péguy pour un coût total de 177.000 financé par la ville, le département de la Moselle et l'Etat.

Exit les craies qui crissent sur le tableau noir, adieu les feutres Velleda qui laisse plein de noir sur les doigts dès qu'on cherche à essuyer le tableau blanc, voici venus les écrans numériques interactifs (ENI) sur lequels on écrit avec un stylet. Pour cette rentrée 2022, Amnéville a fait installer 28 ENI dans ses trois écoles primaires.

Trois écrans pour l'école Jules Ferry, douze pour celle du Parc, et 13 à l'école Charles Péguy. Dans cette dernière, toutes les classes sont équipées de ce nouveau tableau 2.0. "On peut chercher des vidéos sur YouTube, on a accès à internet, au drive, aux manuels dématérialisés", explique Fanny Niederlander, maîtresse des CM2.

Fanny Niederlander donne un cours à ses CM2 sur son nouvel écran numérique interactif. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les enseignants vont être formés d'ici la fin du mois de septembre

Depuis deux semaines, elle découvre l'outil : "je sais que je ne l'utilise pas encore à 100% de ses capacités", mais Madame Niederlander attend une formation qui devrait être délivrée par un conseiller spécialisé en informatique de l'inspection académique, avant la fin du mois de septembre.

Les élèves sont nés avec ces outils, ils sont très à l'aise" - Fanny Niederlander, enseignante à l'école Charles Péguy d'Amnéville

D'ici là, ses élèves sont là pour l'aider : "on a eu une panne d'internet et ce sont eux qui m'ont dit de faire un partage de connexion depuis mon téléphone, c'est vrai qu'ils sont nés avec ces outils, ils sont très à l'aise", se réjouit la maîtresse. Pour Tess, 10 ans : "c'est mieux, on n'a plus le bruit pas agréable des craies sur le tableau et puis la maîtresse peut agrandir, c'est lumineux, même du fond de la classe on voit bien".

Coût total de l'installation : 177.000 euros, pris en charge par l'Etat, le département de la Moselle et la commune d'Amnéville.