Ancenis : pour la première fois il y a une majorité de filles dans une classe de ce lycée agricole

Les lycées agricoles attirent, à tel point que certains font face à une affluence record. C'est le cas du lycée Briacé à Ancenis. Pour la première fois, la classe de bac pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) affiche complet, avec en plus une majorité de filles.

"On sent vraiment un renouveau du milieu agricole", sourit Jean-Pierre Cann, le professeur principal de la classe de bac pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) du lycée Briacé, à Ancenis. Ce jeudi 1 er septembre, c'était un jour de rentrée un peu particulier dans ce lycée agricole. Pour la première fois, la classe était au complet, et autre inédit, il y a une majorité de filles. Elles sont 13 pour 12 garçons dans cette formation qui se concentre sur l'élevage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des formations qui se féminisent

Un cas qui tend à se généraliser. Pour cette nouvelle année, 44% des effectifs sont des femmes lorsqu'on regarde toutes formations confondues de la classe de quatrième jusqu'aux BTS dans le milieu agricole, selon un rapport du ministère de l'Agriculture. "Avant on avait que des classes de garçon, c'est la première fois que l'on a autant de filles", précise Jean-Pierre Cann.

Au moment de l'appel, le directeur du lycée, Guillaume Voisine, égraine les prénoms féminins. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Accompagnée de son père, Flavie se dirige vers l'élevage. C'est une première année qu'elle attend de pied ferme, parce qu'à 16 ans elle a un rêve : avoir sa propre exploitation d'élevage bovin un jour. "Au début je veux être salariée, c'est plus simple, assure-t-elle, déjà bien renseignée sur le monde professionnel. J'ai fait un stage de cinq mois dans une ferme de vaches laitières, j'ai adoré !"

Nouveaux profils

"La vie de paysan j'aime bien, la traite des vaches, le nettoyage des tracteurs c'est ça que j'aime", affirme Flavie. Un attrait des jeunes pour un retour à la nature et une proximité avec les animaux. C'est ce qui motive ces collégiens à emprunter ces voies de formation selon le directeur, Guillaume Voisine.

"Nous rencontrons des jeunes vraiment passionnés, certains issus du monde agricole, mais de moins en moins", abonde Guillaume Voisine. En effet, les profils évoluent. En 1990, ce sont près de 35% des élèves en formation agricole qui venaient d'une famille d'agriculteurs, contre seulement 10% l'année dernière. Un changement radical. "Le point commun, c'est leur relation privilégiée avec les animaux, explique le directeur. Ils se cherchent dans ce domaine, donc nous notre objectif c'est de leur faire découvrir des métiers qu'ils aiment dans un monde de l'agriculture en pleine mutation." Au total dans ce lycée, ils sont 128 élèves tous niveaux confondus.