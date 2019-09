Andernos : les profs mobilisés pour l'ouverture d'une classe de première

Ce jeudi les profs du lycée Simone Veil à Andernos ont refusé de faire cours pour protester contre les problèmes de sureffectifs. Jusqu'à 37 élèves par classe : la situation n'est plus tenable selon les enseignants. Ils demandent l'ouverture d'une nouvelle classe de première STMG.

Andernos-les-Bains, France

A la rentrée les élèves de la section STMG (Science et technologie du management et de la gestion) se sont retrouvés à 37 dans la même classe. Impensable selon les enseignants du lycée d'Andernos qui demandent à la direction académique le dédoublement de cette classe de première.

Jeudi matin tous les profs étaient en grève et les cours ont été annulés. Les enseignants demandent une réunion d'urgence. Ils restent mobilisés et promettent de lancer de nouvelles actions s'ils ne sont pas entendus.

Jeudi matin il y avait 100 % de grévistes. Les collègues sont excédés par cette situation. La mobilisation continue, nous n'excluons pas une deuxième journée lycée mort

- Hamed Bourouffala, professeur de sciences économiques et militant SNSES

En juin dernier les profs avaient prévenu leur direction académique qu'ils n'accepteraient pas de travailler dans ces conditions. L'été est passé, l'administration n'a pas bougé et les enseignants ont donc décidé de faire grève. Impossible d'enseigner correctement face à 37 élèves et matériellement c'est un jeu de Tetris pour faire rentrer tout le monde dans la salle. Ils demandent une réunion d'urgence avec la direction académique et l'ouverture d'une nouvelle classe.